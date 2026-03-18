Torneo Apertura: así se jugará la primera fecha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase regular del Torneo Apertura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 16hs. en el estadio «27 de abril» jugarán el próximo domingo Juventud Deportiva-Juventud Unida. A la misma hora pero en el CEF Nro. 6 se enfrentarán Barrio Traut-El Taladro. Finalmente, también a las 16hs. chocarán El Hollín-Atlético. Libre estará Ferro. El valor de la entrada para primera división fue fijado en 7.000 pesos mientras que para las divisiones inferiores costará 5.000 pesos. Vale mencionar que la jornada dará comienzo a las 14hs. con la fecha inicial del Fútbol Femenino (mismos partidos y estadios).

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