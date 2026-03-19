Alerta Sofía: buscan a Esmeralda, una niña de 2 años que desapareció en Cosquín

Un amplio operativo de búsqueda se realiza este miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín, en el valle de Punilla, tras la desaparición de Esmeralda Marisa Pereyra López, una niña de dos años que vive en barrio San José Obrero. La pequeña mide 60 cm. de estatura, es de tez trigueña, tiene pelo castaño claro y viste un body color gris. Según informaron fuentes investigativas, todo comenzó cuando Tania López, una joven madre de 24, se encontraba cocinando en su domicilio, ubicado en calle Jacinto Piedra al 460, y alrededor de las 14.30 notó la ausencia de su pequeña. La mujer buscó con desesperación en su casa y en los alrededores, según informaron fuentes del caso, pero no dio con la niña. Un poco más tarde, alrededor de las 16, dio aviso a la Policía que desplegó en la zona un amplio operativo de búsqueda con brigadas especiales, el Duar y Bomberos Voluntarios. Pasadas las 19, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, llegó a la “zona cero” para coordinar la misión. “Llevamos horas de búsqueda. Hay un río cerca, que suma complejidad. Pero se están llevando a cabo todas las acciones. Incluso debimos alquilar drones con visión nocturna, porque lamentablemente la Provincia no pudo obtenerlos cuando intentó hacerlo”, dijo en diálogo con La Voz, aludiendo a una polémica reciente con la oposición por la compra de estos aparatos. La investigación está a cargo de la flamante fiscal de Cosquín, Silvana Pen, que llegó al lugar pasadas las 18. Desde que tomó el caso, la fiscalía ordenó medidas inmediatas para dar con el paradero de la niña, según destacaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

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