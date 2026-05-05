5 de mayo de 2026

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Fuga de preso-paradoja: El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen

2 horas atrás Fm Alpha

Sierra Chica: se fugó un interno, pero regresó por sus propios medios horas después

Un interno de la Unidad Penitenciaria N° 27 de Sierra Chica protagonizó un episodio tan inusual como breve: tras fugarse del establecimiento durante la noche del lunes, terminó presentándose voluntariamente pocas horas más tarde.

El hombre fue identificado como Marcos Nicolás Burgos Molina, oriundo de Luján. De acuerdo a la información oficial, la evasión fue detectada alrededor de las 21:30, cuando personal del Servicio Penitenciario Bonaerense advirtió su ausencia y dio inmediato aviso al sistema de emergencias 911.

Según los primeros testimonios recabados entre otros detenidos, Burgos Molina habría escapado corriendo hacia la zona de campos lindera al predio carcelario. A partir de ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda coordinado por la Subcomisaría de Sierra Chica, que incluyó recorridas por los alrededores de la localidad, aunque sin resultados positivos en una primera instancia.

Sin embargo, horas después, el propio interno se presentó de manera espontánea en la unidad penitenciaria, poniendo fin al episodio.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la fuga habría estado motivada por una crisis personal, presuntamente originada tras una discusión familiar. En ese contexto, y ante el despliegue policial montado para su recaptura, sumado a la cercanía de su acceso a la libertad asistida —prevista para el mes de agosto—, Burgos Molina habría decidido regresar por su cuenta.

Tras su reingreso, se dio intervención a las autoridades judiciales, que deberán evaluar su situación procesal y determinar si continuará gozando de los beneficios que tenía dentro del régimen de la Unidad 27.

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