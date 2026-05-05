Fútbol Senior: victorias de Atlético, Avellaneda y El Taladro

Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 6 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Juventud Deportiva 1 (Johnston)-Construcciones Landa 1 (Caviglia), Atlético 4 (2 Macías, Smith y Spinelli)-Porteño (Cacharí) 1 (López), Avellaneda 4 (Decundo, López, Nozza y Prado)-Bandera Blanca 2 (Costa y Gioiosa), Barrio Traut 0-El Taladro 11 (5 Folini, 3 Vicente, Muñoz, Reinomo y Sánchez), Deportivo Cacharí 1 (Reynoso)-Juventud Unida 0, Rosas 4 (2 Franco, Amendolare y Santángelo)-El Bosque 1 (Ruiz), Gorchs 2 (Luján y Martínez)-Toque Toque 1 (Ecilapé) y Los Amigos 2 (Crego y Coronel)-El Hollín 1 (Allende). La próxima fecha se jugará el domingo 10 de mayo.

About The Author