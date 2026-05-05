5 de mayo de 2026

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«Colecta de Abrigos» del CUF: importante respuesta de la comunidad

4 horas atrás Fm Alpha

El Centro Universitario Florense realizó los días viernes 1 y sábado 2 de mayo en su sede local ubicada en Hipólito Irigoyen y Belgrano una «Colecta de Abrigos» con una destacada respuesta de la comunidad local. Se recibieron frazadas, acolchados, camperas de abrigo, buzos, etc. destinado a personas que lo necesiten. «Estamos agradecidos a quienes se acercaron a nuestra casa para ayudar a otros», explicó Enzo Mele, actual presidente de la institución. Por otro lado, se realizará un sorteo el próximo 31 de mayo para quienes colaboran a diario con la institución y al mismo tiempo confirmaron que continúa la campaña de socios 2026.

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