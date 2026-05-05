¡A preparar los paraguas!: rige un alerta amarillo para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región para este miércoles 6. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada por tormentas intensas con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Seguiremos informando.

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