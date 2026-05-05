Sumar un nueve para gritar goles bien fuerte

Ferrocarril Roca anoche incorporó al futbolista profesional Enzo Castro. El centrodelantero, con 25 años recién cumplidos, proviene de Villa Mitre de Bahía Blanca, equipo del Federal A. Con pasado en Argentino de Qulmes y en el Iraklis Larisas del futbol griego, desembarcará en Las Flores por una intermediación. Mañana miércoles, por el Pre Federal, debutará con la camiseta ferroviaria.

(Por Flavio iacomini)

Su característica futbolística lo define como un nueve de área potente, acostumbrado a la rosca con los centrales y con el arco entre ceja y ceja.

Con un palmarés interesante, llega a Ferrocarril Roca de nuestra ciudad el joven delantero Enzo Castro.

Oriundo de San Miguel del Monte, hizo inferiores desde muy pibe en Rácing de Avellaneda, para después transformarse en jugador profesional y hacer carrera en los clubes de ascenso de AFA.

En Argentino de Quilmes jugó 17 partidos y mientras el año pasado se definía su incorporación a El Porvenir, decidió primero jugar en Ferro de Olavarría para después incorporares e Villa Mitre de Bahía Blanca, actual equipo de Federal A.

La cercanía geográfica con su ciudad natal Monte y contactos con la dirigencia ferroviaria que encabeza el presidente Diego Aranda, hicieron que el delantero arribe a Las Flores para poder reforzar el equipo de Juan Cruz Candina que mañana miércoles 20,30 debutará en su estadio “27 de Abril” ante Unión Vecinal Etcheverry, equipo puntero de la Liga Chascomunense de Fútbol.

El pase de Castro ingresó a la liga de Futbol de las Flores anoche, por lo que el nueve con también pasado en el futbol griego, donde jugó en el Iraklis Larisa de ese país, ya quedó habilitado para mañana poder jugar.

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