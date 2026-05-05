La Buena Noticia: científicos desarrollan plástico “vivo” que se destruye por completo en solo seis días al activarse sin generar microplásticos

Científicos diseñan plástico programable con enzimas cooperativas que se activa a 50 °C y se descompone totalmente en menos de una semana. Durante décadas, el plástico ha sido sinónimo de durabilidad. Demasiada, de hecho. Materiales pensados para durar minutos —envases, embalajes— permanecen en el entorno durante siglos. Esa contradicción ha llevado a una nueva línea de investigación: plásticos con fecha de caducidad incorporada. Aquí entra en juego el concepto de “plástico vivo”. Se trata de materiales que integran microorganismos capaces de activarse bajo ciertas condiciones y desencadenar su propia degradación. Como si el material supiera cuándo dejar de existir. Y lo hiciera sin dejar rastro. Un equipo de investigadores ha conseguido algo que hasta hace poco parecía complicado: degradar completamente un plástico en solo 6 días, sin generar microplásticos, que son uno de los grandes problemas actuales. El problema no es el plástico en sí, es su desajuste temporal con el uso real. Un envase que protege alimentos durante horas puede persistir en el medio ambiente durante cientos de años. Ese desfase genera acumulación, contaminación y costes ambientales difíciles de revertir. Por eso, algunos científicos están cambiando el enfoque. Ya no se trata solo de reciclar mejor. Se trata de diseñar materiales que sepan desaparecer. Los microorganismos juegan un papel clave. Muchos de ellos producen enzimas capaces de romper polímeros, es decir, las largas cadenas que forman los plásticos. Integrar estos sistemas biológicos dentro del propio material abre la puerta a una nueva generación de productos: más inteligentes, más coherentes con su función. Dicho de forma sencilla: convertir la degradación en una propiedad programable, no en un fallo.

Fuente: Ecoinventos

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