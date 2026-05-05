5 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Susana Cumba, presidenta de Lalcec Las Flores: «Mayo nos encontrará con una nueva campaña de prevención»

3 horas atrás Fm Alpha

Luego de la última Asamblea Ordinaria que tuvo lugar hace apenas unos días, la 91.5 habló con la nueva titular de Lalcec, aunque ella misma aclaró que «la Comisión es organizativa solamente porque todas trabajamos y colaboramos por igual». Cumba recordó que «soy relativamente nueva en Lalcec porque me integré en el 2023. Desde ese momento participo junto a este gran grupo de voluntarias de trabajo cuya acción como todos saben es muy importante y tratamos de hacer nuestra obra de la mejor manera posible». Sobre las últimas actividades, comentó que «marzo y abril fueron dos meses importantes porque seguimos con la prevención en la comunidad y estando presente en eventos importantes como fueron la Fiesta del Hospital o el aniversario de la ciudad». Finalmente, Cumba adelantó que «mayo nos encontrará fomentando la campaña contra el cáncer de pulmón a través de la ya conocida frase «Chau pucho».

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Los secretos del olfato canino: 5 razones por las que tu perro olfatea tus genitales

6 minutos atrás Fm Alpha

Adriano de Benedetto a 104 años de la fundación; “Somos un aeroclub de pueblo, somos una familia”

1 hora atrás Fm Alpha

Fuga de preso-paradoja: El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Los secretos del olfato canino: 5 razones por las que tu perro olfatea tus genitales

6 minutos atrás Fm Alpha

Adriano de Benedetto a 104 años de la fundación; “Somos un aeroclub de pueblo, somos una familia”

1 hora atrás Fm Alpha

Fuga de preso-paradoja: El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen

2 horas atrás Fm Alpha

BM – martes 5 de mayo

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.