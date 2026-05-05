Susana Cumba, presidenta de Lalcec Las Flores: «Mayo nos encontrará con una nueva campaña de prevención»

Luego de la última Asamblea Ordinaria que tuvo lugar hace apenas unos días, la 91.5 habló con la nueva titular de Lalcec, aunque ella misma aclaró que «la Comisión es organizativa solamente porque todas trabajamos y colaboramos por igual». Cumba recordó que «soy relativamente nueva en Lalcec porque me integré en el 2023. Desde ese momento participo junto a este gran grupo de voluntarias de trabajo cuya acción como todos saben es muy importante y tratamos de hacer nuestra obra de la mejor manera posible». Sobre las últimas actividades, comentó que «marzo y abril fueron dos meses importantes porque seguimos con la prevención en la comunidad y estando presente en eventos importantes como fueron la Fiesta del Hospital o el aniversario de la ciudad». Finalmente, Cumba adelantó que «mayo nos encontrará fomentando la campaña contra el cáncer de pulmón a través de la ya conocida frase «Chau pucho».

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