Choque y vuelco en la Ruta 30: un herido leve tras colisión entre dos utilitarios

Según publicó el medio colega La Nueva Verdad (Rauch) en horas del mediodía de ayer martes se registró un siniestro vial en la Ruta Provincial Nº 30 a unos 45 kilómetros de la planta urbana de Rauch en dirección a la ciudad de Las Flores. De acuerdo a la información oficial, por causas que aún son materia de investigación, un furgón Fiat Fiorino conducido por un hombre de 37 años, oriundo de Saladillo, fue impactado por otro utilitario Citroën Berlingo en el que se desplazaban dos hombres, quienes resultaron ilesos. Como consecuencia del impacto, el conductor de la Fiorino, identificado como Emmanuel Muñoz, perdió el control del rodado, produciéndose el despiste y posterior vuelco. El hombre fue asistido y trasladado al hospital municipal, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve, sin riesgo de vida, quedando internado en observación. En el lugar no fue necesario interrumpir la circulación vehicular, mientras que ambos rodados fueron secuestrados a los fines periciales. Se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la agente fiscal doctora Laura Margaretic.

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