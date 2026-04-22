BM – miércoles 22 de abril

LA MUNICIPALIDAD TRABAJA EN LA PUESTA EN VALOR DEL VIVERO DE LA ESCUELA 501 El intendente Fabián Blanstein encabezó una reunión de trabajo junto a autoridades municipales y representantes de la comunidad educativa, con el objetivo de impulsar el proyecto de puesta en valor del vivero de la Escuela de Educación Especial N° 501. Del encuentro participaron el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini, la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau, la directora de la Escuela de Educación Especial N° 501, Graciela Felice y el Sr. Darío Ianini, instructor del Centro de Formación Laboral N° 402 (UPCN). El proyecto establece una articulación sostenida y permite fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales y la institución educativa, orientado a la recuperación integral del vivero escolar para su transformación en un espacio productivo y pedagógico. En este sentido, la iniciativa no solo contempla la mejora de la infraestructura existente, sino también la generación de un ámbito de aprendizaje significativo, donde los estudiantes puedan participar activamente en prácticas efectivas vinculadas al trabajo. El proyecto promueve la enseñanza en contextos reales, favoreciendo el desarrollo de habilidades socio-laborales, la autonomía y la construcción de proyectos de vida con perspectiva de inclusión social y laboral.

A través de esta propuesta, los estudiantes y egresados tendrán la oportunidad de formarse en tareas relacionadas con la producción hortícola y floral, incorporando conocimientos y prácticas vinculadas a la siembra, el cuidado de cultivos, la cosecha y el acondicionamiento de la producción. Uno de los aspectos centrales del proyecto es su carácter productivo y comunitario. La producción obtenida en el vivero que incluirá verduras, hortalizas de estación y plantines florales, será destinada a instituciones locales y espacios comunitarios, así como también al embellecimiento de espacios públicos. Desde el Municipio se destaca la importancia de este tipo de acciones que integran educación, producción e inclusión, y que permiten generar oportunidades concretas para el desarrollo personal y social de los estudiantes. De esta manera, se continúa impulsando políticas públicas que promueven el trabajo articulado entre el Estado y las instituciones educativas, fortaleciendo el entramado comunitario y acompañando proyectos que generan impacto social positivo en la localidad.

SE INVITA A TODA LA COMUNIDAD A LA INAUGURACIÓN DEL PASAJE PAPA FRANCISCO En homenaje al primer sumo pontífice argentino y al cumplirse un año de su fallecimiento, se realizará la inauguración del Pasaje que llevará la denominación “Papa Francisco” y que corresponde a la cuadra de Avenida Rivadavia entre Carmen y San Martín. Se invita a toda la comunidad a la jornada conmemorativa que se llevará a cabo este viernes 24 de abril a las 10:30 horas en la intersección de Avda. San Martín y Avda. Rivadavia. Con motivo de este reconocimiento al legado espiritual, ético y social del Papa Francisco, se dará lugar a esta resignificación del espacio público de nuestra ciudad, tal como se establece en la Ordenanza N° 3658 aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante.

JOSÉ RIBAS DISERTARÁ SOBRE “DESARROLLO DEL PENSAMIENTO TÁCTICO EN EL DEPORTE” La Secretaría de Deportes informa que este viernes 24 abril a las 19.30 horas, en el Aula 1 de la Secretaría de Educación (Gral. Paz y Alem), el Neurocoach Deportivo José Ribas ofrecerá una charla sobre “Desarrollo del Pensamiento Táctico en el Deporte”. Está destinada a profesores, entrenadores, directores técnicos, dirigentes y toda persona vinculada al deporte, siendo una muy buena propuesta para adquirir conocimientos e interiorizarse de diferentes aspectos relacionados con la temática que abordará el profesional. Recordamos que Ribas pertenece a la Municipalidad de Las Flores por intermedio de la Secretaría de Deportes, y es el encargado de implementar la Neurociencia en nuestra ciudad aplicado al deporte, mediante un entrenamiento cognitivo. Además, cuenta con una amplia trayectoria como preparador físico en el fútbol nacional, desempeñándose actualmente como director del Departamento de Neurociencia en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata con el plantel de reserva.

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