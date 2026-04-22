22 de abril de 2026

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Fuerte adhesión al paro de ATE en Las Flores

2 horas atrás Fm Alpha

Luego de la medida de fuerza que llevó adelante el gremio de los trabajadores estatales en nuestra ciudad, visitaron la 91.5 el actual secretario general, Jorge Álvaro junto la secretaria adjunta, Sabrina Chamorro. «Al igual que en el resto del país, aquí en Las Flores el acatamiento fue muy importante. Vamos a ver qué podemos sacar en limpio de todo esto porque la expectativa es alta. Necesitamos una recomposición salarial urgente», afirmó Álvaro. Los delegados confirmaron también que tuvieron un encuentro con el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein. «Le manifestamos nuestras inquietudes y nos confirmó que hay un plan para el mes de mayo de otorgar un aumento a los municipales y no ahora en abril porque no le cierran los números. Por otro lado, pensamos que un bono compensatorio no es para nada beneficioso para el trabajador. Es un parche». Por último, Álvaro y Chamorro agradecieron el apoyo de los afiliados locales. «Aquí son cerca de 130 los compañeros de ATE y de nuestra parte pese a que estamos en Monte siempre decimos presente en Las Flores», manifestaron.

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