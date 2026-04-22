Las Flores perdió importante equipamiento para operaciones de cataratas por falta de profesionales

No nos gusta poner titulos negativos, pero es la realidad. La noticia transcendió más filosóficamente, el retiro del equipamiento por parte de la institución leonina a nivel nacional, bajo el programa “Media Luna” se debe a la falta de profesionales en el hospital zonal para realizar las operaciones. Así lo comentó en entrevista a FM ALPHA Luis Saupurein secretario del Club leonino.

El hecho se da por un convenio donde los Clubes de Leones bajo contrato-comodato, dejan por 10 años el equipamiento de alta tecnología y al no usarse, hay que devolverlo para que la asociación de clubes de leones lo asigne a otro partido, de hecho, el de Las Flores fue para el municipio de Gral. Rodríguez.

“hace 10 años que se recibió un equipamiento en el Hospital para consultorio oftalmológico y para operaciones de cataratas, la Media Luna oftalmológica es un proyecto que es financiado por Lions International, en ese momento costó 170 mil dólares, como Las Flores hubo otras localidades, de acá se fueron a Lincoln y Zárate donde hay varias localidades que se cumplían los 10 años, el convenio decía que después de 10 años, ese equipamiento quedaba a cargo del municipio, después hará un comodato que le presta el equipamiento al Hospital…” También agregó: “Por este equipamiento, no se Hizo operación porque no hubo un cirujano – oftalmólogo para hacer operaciones, se hizo una sola cuando estaba de director el Dr. Alejandro con un láser, después como no se reportaban operaciones desde la asociación de clubes de leones se lo llevaron a Gral Rodríguez y allá están haciendo varias operaciones con ese equipamiento, acá quedó la parte de consultorio para el diagnóstico que se sigue haciendo en el hospital…”

¿Esto significa que se fueron aproximadamente 150 mil dólares en equipamiento?: “No puedo ponerle valor, no sé si tanto, en ese momento era una cifra muy importante, lamentablemente se perdió por esa cuestión, no había cirujano acá en Las Flores para hacer esas operaciones, aquellos que por ahí no tenían los recursos de los clubes de leones tenían la operación sin costo, tampoco se recibió ningún abuelo de la zona, creo que en Azul hacen operación de cataratas…Se que acá se hacían por una obra social, pero era muy limitada, esto era más general y para la gente sin recursos..” Decía.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A LUIS SAUPUREIN

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