La Buena Noticia: invertirán USD 2.000 millones para construir una planta de celulosa en Corrientes y proyectan 13.000 nuevos

La provincia de Corrientes se encamina a concretar una de las inversiones privadas más relevantes de su historia, con la confirmación de un megaproyecto foresto-industrial en la localidad de Ituzaingó. La empresa Arpulp SA anunció la construcción de una planta de celulosa Fluff, una iniciativa que demandará un desembolso de 2.000 millones de dólares. Según las proyecciones oficiales, la puesta en marcha de este complejo industrial generará 13.000 nuevos puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. El proyecto, que se radicará estratégicamente en el Parque Industrial de Ituzaingó, apunta a una capacidad de producción anual de 800.000 toneladas de celulosa. Este volumen no solo posicionará a la planta correntina como una de las más grandes del mundo en su especialidad, sino que también permitirá al país alcanzar una escala exportadora inédita en el sector. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno de Corrientes, una vez que la fábrica opere a pleno rendimiento, se espera una facturación anual cercana a los 900 millones de dólares. La planta de Arpulp se enfocará específicamente en la producción de pasta fluff, un derivado de la celulosa de fibra larga obtenido del pino. Este material es un insumo crítico y de alta demanda para la industria sanitaria y de higiene personal, ya que es el componente principal para la fabricación de pañales, toallas femeninas y productos para la incontinencia. Las características de esta pasta, la vuelven indispensable para el sector médico y el desarrollo de telas no tejidas. Desde el Consejo Foresto Industrial Argentino (Confiar), entidad que agrupa a toda la cadena de valor del sector, señalaron que la posibilidad de producir celulosa fluff en territorio nacional representa una oportunidad estratégica para la sustitución de importaciones. Actualmente, gran parte de este insumo debe ser adquirido en el exterior, por lo que la inversión de Arpulp permitirá agregar valor a la materia prima local y mejorar la balanza comercial mediante el ingreso de divisas genuinas. “La llegada de Arpulp no es solo una inversión. Es una señal. Señal de confianza en el país. Señal de que la foresto-industria puede jugar en las grandes ligas. Señal de que el desarrollo productivo, federal y sostenible es posible”, expresaron desde Confiar, subrayando el valor simbólico que tiene este anuncio para atraer futuros capitales internacionales. También el Gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, consideró que la inversión será clave para la economía provincial. “Esta es una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia, que servirá para crear empleo genuino e impactará en la prosperidad de miles de familias correntinas”.

Fuente: Infobae

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