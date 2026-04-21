21 de abril de 2026

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Se aleja la «ciclogénesis» y vuelve el clima estable

19 segundos atrás Fm Alpha

Luego de los 62mm. de lluvia caída entre el lunes y hoy martes en Las Flores el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que en las próximas horas las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar. Para el miércoles se anuncia una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados con cielo parcialmente nublado. El jueves se presentará estable con una mínima de 10 grados y una máxima de 21 con cielo mayormente despejado. Así llegaremos al viernes con una mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados con cielo despejado. Esta alternancia entre altas temperaturas y períodos de lluvias ha sido la característica notable de este mes de abril de 2026 en la ciudad y alrededores respondiendo en buena medida a situaciones de ciclogénesis.

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