21 de abril de 2026

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Fútbol Senior: El Taladro y Deportivo Cacharí son líderes de sus zonas

18 minutos atrás Fm Alpha

Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 4 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Cancha 1: Avellaneda 0-Atlético 1 (Llamas), Construcciones Landa 0-El Taladro 1 (Folini), Barrio Traut 2 (Pacheco y Verón)-Porteño (Cacharí) 1 (Pimentel) y Bandera Blanca 1 (Gioiosa)-Juventud Deportiva 1 (Fernández). Cancha 2: Gorchs 1 (Villalba)-El Bosque 0, Juventud Unida 1 (Civale)-El Hollín 1 (Bertholet), Los Amigos 0-Rosas 0 y Toque Toque 1 (Traversaro)-Dep. Cacharí 2 (Goñi y Sández). La próxima fecha se jugará el próximo domingo 26 de abril.

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