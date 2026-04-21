21 de abril de 2026

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Concejo Deliberante: vecinos de la Avda. 17 de Octubre expondrán en Banca Abierta

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Será el próximo jueves 23 de abril a las 19hs. en el marco de una nueva sesión ordinaria. Se referirán, según trascendió, a la preocupante situación de abandono que atraviesa nuestra ciudad. «Consideramos fundamental generar este espacio de participación ciudadana, la falta de mantenimiento urbano, deficiencias en servicios esenciales y otras problemáticas que afectan la calidad de vida de todos los habitantes», indica el texto publicado en redes sociales. «Vamos a exigir respuestas concretas a las autoridades correspondientes. Debemos trabajar colectivamente por una ciudad más cuidada, ordenada y digna para todos», finaliza el escrito.

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