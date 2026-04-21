21 de abril de 2026

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Reapertura de paritarias: UPCN recibiría una respuesta el jueves

4 horas atrás Fm Alpha

Luego de solicitar un incremento salarial, referentes del gremio que nuclea a los trabajadores municipales se reunieron con el intendente Fabián Blanstein. «El encuentro se dio en buenos términos pero nos fuimos sin una respuesta concreta. Blanstein nos pidió unos días para analizar la situación económica del municipio y analizar si puede dar un aumento este mes. Caso contrario vamos a realizar una asamblea con nuestros afiliados para determinar los pasos a seguir», afirmó este martes Juan Pablo Falasco. «El intendente nos habló de un aumento posiblemente en el mes de mayo. Nosotros pretendemos que el porcentaje de la suba sea mayor a lo otorgado anteriormente que fue del 5% junto a un bono que pueda compensar lo perdido este tiempo», sostuvo luego.

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