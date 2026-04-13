13 de abril de 2026

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Azul: nueva movilización de vecinos autoconvocados por la autovía en Ruta 3

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1 hora atrás Fm Alpha

Este domingo se llevó a cabo en la ciudad de Azul la primera una nueva movilización de vecinos autoconvocados en reclamo por la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 3, una obra largamente esperada por la comunidad. La convocatoria tuvo lugar en el Cristo ubicado en el acceso a la ciudad donde un grupo de vecinos se reunió con el objetivo de visibilizar el pedido y manifestar la necesidad de avanzar con una infraestructura clave para mejorar la seguridad vial y la conectividad de la región. Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la importancia de impulsar la concreción de la obra señalando que se trata de una demanda histórica que impactaría de manera positiva tanto en Azul como en la ciudades cercanas.

Fuente: Noticias de Azul

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