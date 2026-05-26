Otra noche histórica para los Premios «Pampa» en Gral. Belgrano: 40 años y más de 4 mil premios entregados en su historia

General Belgrano volvió a vivir una noche cargada de emoción con una nueva edición de los tradicionales Premios Pampa. En el inicio de la ceremonia, el conductor Mauricio Zabalza compartió con entusiasmo un dato que refleja la magnitud de esta histórica celebración: a lo largo de sus 40 años, los Premios Pampa ya entregaron más de 4 mil reconocimientos a deportistas y referentes culturales de la ciudad y la región. Además, Mauricio recordó y homenajeó a su padre, Mauro Zabalza, pionero y creador de una propuesta única en la región, que con el paso del tiempo se convirtió en una de las fiestas más emblemáticas de General Belgrano. Hoy, ese legado continúa de la mano de sus hijos, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones. El histórico Cine Teatro Español fue nuevamente el escenario de una ceremonia que reunió a familias, deportistas, artistas y vecinos en una noche donde las historias de esfuerzo, pasión y compromiso volvieron a ocupar el centro de la escena. La fiesta, organizada por la FM Río 104.3, “La Radio de Mauro Zabalza”, reconoce cada año el trabajo y la dedicación de quienes representan a General Belgrano dentro y fuera de la ciudad. La edición 2026 tuvo uno de sus momentos más emotivos con la entrega del Pampa de Oro a la Cultura para Danilo Peralta, reconocido por su gran presente dentro de la movida tropical. El artista belgranense atraviesa un destacado recorrido como integrante del grupo Media Naranja, llevando su música a escenarios de toda Latinoamérica y distintos puntos del país.

Fuente: Mirada Central

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