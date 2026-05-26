Policiales: Patrulla Rural aprehendió a sujetos que realizaban caza sin autorización

CPR informa que en el trascurso del fin de semana largo se realizaron distintos operativos táctico y discontinuo donde el día sábado en horas de la mañana -al ser alertados por vecinos de paraje El Trigo-, personal de ese destacamento procedió a la aprehensión de 3 sujetos oriundos de la localidad de Chacabuco los cuales se hallaban cazando con 4 perros galgos dentro de fundo rural sin autorización habiendo obtenido de la misma un ñandú el cual se hallaba recientemente muerto. Los mismos se movilizaban en una camioneta Pick up Ford F-100, habiéndola dejado sobre el camino. Se iniciaron actuaciones penales en el marco de Ley 22421 CONSERVACION DE LA FAUNA con intervención de Ayudantía Fiscal Local a cargo del Dr, Pablo E. Iparraguirre e Infracción con injerencia de la Ley 10081 del Codigo Rural de la Provincia de Buenos Aires.

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