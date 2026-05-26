26 de mayo de 2026

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Cooperativa Eléctrica: capacitación en emergencias cardiovasculares para el equipo UCIM

1 hora atrás Fm Alpha

Días pasados, en el Área de Servicios Sociales de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, se llevó a cabo el curso de BAEC (Soporte Vital Básico y Avanzado de Emergencias Cardiovasculares), destinado al equipo de enfermería y profesionales médicos del servicio de UCIM. La capacitación contó con instancias presenciales y modalidad virtual, brindando herramientas fundamentales para la atención, el abordaje y la respuesta ante emergencias cardiovasculares. Esta formación reafirma el compromiso permanente de nuestra institución con la capacitación continua, la actualización profesional y la mejora constante en la calidad de atención de nuestros asociados. Desde la Cooperativa agradecemos la participación, el compromiso y la dedicación de todos los asistentes que formaron parte de esta jornada de formación.

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