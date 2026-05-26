26 de mayo de 2026

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BM – martes 26 de mayo

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HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN PARA LA SOCIEDAD: TALLER DE RCP EN LA ESCUELA TÉCNICA Una vez mas y con el objetivo de continuar brindando herramientas de prevención a la sociedad, desde la Secretaria de Salud Pública se visitó la Escuela de Educación Técnica N° 1. Allí se realizó un Taller de RCP (reanimación cardiopulmonar), Maniobra de Heimlich y uso del DEA (desfibrilador) que estuvo dirigido a alumnos de 7mo. año Electromecánica, docentes y directivos del establecimiento. Agradecemos a Agustin Mincevich, profesor de la materia Higiene, Seguridad y Protección Ambiental y a los directivos de la institución por la convocatoria y el espacio para brindar estos conocimientos.

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