BM – martes 26 de mayo

HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN PARA LA SOCIEDAD: TALLER DE RCP EN LA ESCUELA TÉCNICA Una vez mas y con el objetivo de continuar brindando herramientas de prevención a la sociedad, desde la Secretaria de Salud Pública se visitó la Escuela de Educación Técnica N° 1. Allí se realizó un Taller de RCP (reanimación cardiopulmonar), Maniobra de Heimlich y uso del DEA (desfibrilador) que estuvo dirigido a alumnos de 7mo. año Electromecánica, docentes y directivos del establecimiento. Agradecemos a Agustin Mincevich, profesor de la materia Higiene, Seguridad y Protección Ambiental y a los directivos de la institución por la convocatoria y el espacio para brindar estos conocimientos.

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