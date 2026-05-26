Torneo Apertura: El Taladro le ganó a Barrio Traut y se metió en la semifinal

Con gol de Patricio Peñalva, el “Verde” se impuso por 1 a 0 sobre el “Amarillo” y quedó incluido dentro de los cuatro mejores del torneo Apertura 2026. En el próximo cruce de partido y revancha, su rival será Juventud Deportiva.

(Por Flavio Iacomini)

El pasado domingo por la tarde-noche, en cancha de Juventud Unida, el equipo que dirige Gonzalo Aparicio alcanzó su clasificación a semifinales al ganarle por la mínima diferencia a Barrio Traut, conjunto amarillo que orienta técnicamente Dardo Pérez.

El gol del “Pato” Patricio Peñalva, logrado por el delantero en el segundo tiempo, acentuó el arribo del “Verde” a semifinales. Ya El Taladro al llegar al estadio albirrojo contaba con ventaja deportiva porque había terminado en la tabla de posiciones en mejor ubicación que su rival en la fase regular.

Con este triunfo en cuartos de final, el equipo de calle Pueyrredón el próximo domingo enfrentará a Juventud Deportiva en condición de localía en cancha a designar. Será el primero de los dos encuentros que “Verdes” y “Albiverdes” sostendrán en la pretendida búsqueda de la final del Torneo Apertura 2026 que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

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