BM – lunes 25 de mayo

SE REALIZÓ EL ACTO CENTRALIZADO PARA CONMEMORAR LA REVOLUCIÓN DE MAYO Junto a instituciones, establecimientos educativos, vecinos de la comunidad y autoridades, se conmemoró esta mañana el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. El Acto Centralizado tuvo lugar en la Plazoleta de las Provincias del Barrio 25 de Mayo en una mañana marcada por la niebla y el cielo cubierto. La ceremonia inició con el izamiento de la Bandera Argentina en el mástil central por parte del intendente Fabián Blanstein, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz y el presidente del Consejo Escolar, Esteban Loviso. Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se contó con la bendición de la ministro de la Eucaristía María del Carmen Di Somma. También brindaron unas sentidas palabras alusivas el profesor de Lengua y Literatura, Julio González y el alumno Thiago Ipucha de 5° año modalidad Artes Visuales de la Escuela Secundaria N° 2. Ambos hicieron referencia a esta fecha fundamental para la historia argentina donde un pueblo con valentía se animó a expresarse, a imaginar una patria distinta para decidir su propio destino hacia la libertad y que hoy, con compromiso, educación y memoria, nos invita a no olvidar el valor de lo que somos. También brindó un mensaje la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, quien resaltó que “vivimos tiempos de enojos, de desconfianza, de divisiones” pero el espíritu de Mayo nos permite recordar que “la patria se construye todos los días en el respeto por el otro, en la solidaridad y en la posibilidad de escucharnos aún pensando distinto”. En la parte recreativa del acto, integrantes del Centro Cultural “Paso Básico” ofrecieron una presentación de danzas tradicionales alusivas a la época de 1810, interpretando “El Cuando” y “Cielito”, expresiones culturales que evocaron las costumbres y celebraciones de aquellos años fundacionales.

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