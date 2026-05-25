Torneo Apertura: El Hollín logró el pase a semifinales

(foto gentileza aoraanimation) Le ganó 2 a 1 a Atlético Las Flores y ahora jugará con Ferrocarril Roca en la búsqueda de la final del Apertura 2026. Dos goles de Jonatan Quiñones para la victoria “carbonera” en el CEF N° 6.

(Por Flavio Iacomini)

Tarde de festejo para el equipo conducido por Hugo Arrambide en la tarde del domingo 24 de Mayo.

En el estadio de la avenida San Martín los aurinegros alcanzaron el pasaporte a las semifinales del torneo oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, al ganarle por 2 a 1 al buen equipo de Atlético Las Flores, El rojinegro plantó batalla hasta el final del encuentro pero estuvo errático en la definición.

En tan solo 15 minutos del primer tiempo, El Hollin ya estaba ganando 2 a 0 por lo que para su rival la tarde se hizo cuesta arriba desde el arranque del juego.

Dos definiciones de Jony Quiñonez para estirar la diferencia a la que se le sumaba la ventaja deportiva del aurinegro por haber terminado mejor en la tabla de posiciones.

Atlético no se achicó y salió en la búsqueda del descuento y tuvo varias chances en los pies de Carlos López, que estuvo por lo menos cuatro veces de cara al gol pero al delantero este fin de semana se le negó.

Jonatán Ferreira convirtió el gol de Atlético tras una muy buena jugada personal y el partido ganó en mayor emotividad.

En la etapa complementaria, las chances no fueron muchas pero el partido se hizo muy entretenido para el buen numero de espectadores que se acercaron a compartir la tarde dominguera futbolística en el CEF N° 6.

El arbitro de Cañuelas Leonel Oroná expulsó en diferentes circunstancias a Nestor “Tito” Luján de El Hollín y a Alexis Franco de Atlético Las Flores. El jugador rojinegro apenas estuvo cinco minutos dentro del campo de juego al ver la roja de inmediato.

El encuentro finalizó con actitud y entrega de los dos lados pero El Hollín fue el que terminó festejando su clasificación a semifinales.

El próximo domingo, Ferrocarril Roca será su rival en el primer cruce de los dos programados. Llegar a la final será el objetivo de los dos equipos en el viejo clásico ferroviario.

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