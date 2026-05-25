Torneo Apertura: Deportiva goleó y es semifinalista

Los albiverdes le ganaron 4 a 2 a Juventud Unida y en la nueva instancia decisiva se cruzarán con El Taladro en la búsqueda de la final del Apertura 2026. Federico Pereyra en dos ocasiones, Braian Delgado y Luis Urruchúa convirtieron los goles del triunfador.

(Por Flavio Iacomini)

En la tarde de ayer domingo en el estadio 27 de abril de los albicelestes, Juventud Deportiva alcanzó su clasificación a semifinales al golear a Juventud Unida por 4 a 2 en un encuentro que fue arbitrado por el florense Carlos Alberto Servidío.

Federico Pereyra fue el autor del primer gol del partido a poco de iniciado el encuentro. El segundo gol para el equipo conducido por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez, fue a través de una muy buena definición del delantero Luis Urruchúa.

Tomás Vilela, de penal, puso el descuento, pero rápidamente en la etapa complementaria, también de penal, el defensor Braian Delgado convirtió el 3 a 1.

El cuarto llegó por intermedio de una jugada personal de Federico Pereyra, mientras que Braian Lozano con un remate de derecha definió dentro del área y logró el segundo gol de Juventud Unida.

Este resultado decisivo de cuartos de final, lo dejó a Juventud Deportiva en la semifinal del torneo Apertura 2026.

El Taladro, será rival de “Los Loros” en la búsqueda de la pretendida final del campeonato oficial organizado por la Liga de Fútbol de Las Flores.

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