25 de mayo de 2026

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Feriado por el 25 de Mayo: así funcionan los servicios este lunes feriado

4 horas atrás Fm Alpha

Hoy lunes es feriado nacional al cumplirse el 216to. aniversario de la Revolución de Mayo. En Las Flores los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: San Martín (Avda. San Martín 567 – Teléfono: 452223).

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