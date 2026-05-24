Patín Artística Juventud Deportiva: destacados resultados en el Metropolitano de Buenos Aires
Ayer sábado 23 de mayo alumnas de Patín Artístico del club Juventud Deportiva participaron del Campeonato Metropolitano en Buenos Aires, logrando una excelente y destacada participación.
🏆 Campeonas Metropolitanas:
🥇Miguelina Pellejero
🥇Delfina Griffiths
🏆Subcampeonas Metropolitanas:
🥈Zoe Iritcity
🥈Valentina Jacquet
Y el día domingo se sumó a esta gran experiencia Lola Rodríguez, quien también tuvo una actuación sobresaliente y se consagró:
🥇Campeona Metropolitana