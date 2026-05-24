24 de mayo de 2026

Patín Artística Juventud Deportiva: destacados resultados en el Metropolitano de Buenos Aires

2 horas atrás Fm Alpha

Ayer sábado 23 de mayo alumnas de Patín Artístico del club Juventud Deportiva participaron del Campeonato Metropolitano en Buenos Aires, logrando una excelente y destacada participación.

🏆 Campeonas Metropolitanas:
🥇Miguelina Pellejero
🥇Delfina Griffiths

🏆Subcampeonas Metropolitanas:
🥈Zoe Iritcity
🥈Valentina Jacquet

Y el día domingo se sumó a esta gran experiencia Lola Rodríguez, quien también tuvo una actuación sobresaliente y se consagró:

🥇Campeona Metropolitana

Más historias

Karim Crücce: «Prometí el título y lo traje»

13 minutos atrás Fm Alpha

El florense Karim Crucce ganó y es el campeón argentino pesado más joven de la historia.

10 horas atrás Fm Alpha

B. Municipal: Articulación con cooperativas para fortalecer el desarrollo local

1 día atrás Fm Alpha

