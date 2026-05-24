Karim Crücce: «Prometí el título y lo traje»

Minutos antes del mediodía de este domingo arribó al veredón municipal la caravana que trasladó al flamante campeón argentino de los pesados luego de su consagración el sábado por la noche en el estadio de la Federación Bonaerense de Box al derrotar por KO técnico en el primer asalto a Esteban Juárez. Acompañado de su familia, amigos, allegados y compañeros de «Golden GYM», Karim fue recibido por el intendente municipal interino, Prof. Fabián Blanstein y funcionarios municipales. También estuvo presente el intendente en uso de licencia, Ing. Alberto Gelené. «Fue una fiesta, pudimos cumplir este sueño que teníamos desde que arrancamos en el profesionalismo. Sinceramente hacer historia con apenas nuevve peleas es increíble y hermoso. Toda mi gente sabe el sacrificio que le metemos a todo esto. Saben lo que hago por este deporte que tanto amo y por eso quiero llegar a lo más alto. Queremos ganar todo lo que venga, pelear con los mejores. Gracias a toda la gente que viajó a verme y la gente que vio la pelea por televisión, prometí el título y lo traje», expresó el flamante campeón. Por su parte, un emocionado Javier Crücce manifestó que «tuve la suerte de vivir lo que hoy Karim está viviendo. El está haciendo mucho sacrificio y por eso merece todo lo que le está pasando. Gracias a la gente de Las Flores que me apoyó a mí en su momento y ahora a mi hijo». Profundamente emocionada, su mamá Roxana agradeció «a la gente que se acercó a recibir a mi hijo. Te merecés todo esto Karim porque sé lo que pasaste para llegar a ésto. Te amo con toda mi alma».

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