23 de mayo de 2026

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B. Municipal: Articulación con cooperativas para fortalecer el desarrollo local

33 segundos atrás Fm Alpha

Días pasados se compartió un encuentro con representantes de cooperativas locales con el fin de fortalecer el vínculo institucional y generar espacios de articulación y trabajo conjunto.
En ese sentido, se repasaron las premisas que, oportunamente, permitieron a nuestro distrito, la incorporación a la Red de Municipios Cooperativos. Dichas premisas fueron el desarrollo local cooperativo, la educación, el compre cooperativo y el cuidado del ambiente.
Asimismo, la ocasión fue propicia para presentar un informe de coyuntura económica que permitió abrir una ronda de intervenciones sobre la situación actual y los desafíos que atraviesa el sector cooperativo en los distintos rubros.
Participaron el intendente Fabián Blanstein y el secretario de Producción, Cristian Chiodini.

 

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