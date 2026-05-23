Boxeo: Karim Crücce va por el título argentino y busca romper un histórico record

El joven boxeador florense (8-8-0, 8KOs) tendrá esta noche la gran posibilidad de lograr el título argentino de los pesados cuando se mida ante el experimentado Esteban Juárez (6-8-1, 3KOs) en un combate que se llevará en el estadio de la FAB con transmisión en directo de TyC Sports. Karim estará también ante la chance de romper un record histórico. De ganar, superará el récord del inolvidable Oscar “Ringo” Bonavena quien alcanzó aquel título la noche del 4 de septiembre 1965 al derrotar por puntos a Gregorio “Goyo” Peralta en el mítico estadio Luna Park. En el rincón de Karim estará su padre Javier. ¡Exitos!.

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