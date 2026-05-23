Torneo Apertura: en tres canchas se define el pase a semifinales

En el CEF N°6 jugarán mañana domingo El Hollín y Atlético Las Flores (trasmite FM ALPHA 91.5). En cancha ferroviaria Juventud Deportiva se cruzará con Juventud Unida, mientras que en el estadio albirrojo de la calle 25 de Mayo el choque será entre El Taladro y Barrio Traut.

(Por Flavio Iacomini)

El fútbol oficial florense de primera división este fin de semana depositará en semifinales a tres equipos que arribarán a esta instancia junto a Ferrocarril Roca, equipo ya clasificado en primer lugar en la tabla de posiciones de la fase regular, que con ansias esperará por conocer mañana su rival del domingo siguiente.

Desde las 14hs., en el estadio de la Avenida San Martín, El Hollín recibirá a Atlético Las Flores. El “carbonero” corre con ventaja deportiva por haber terminado mejor en la tabla de posiciones que los rojinegros.

Por esta razón, al equipo de Hugo Arrambide, le alcanza con el empate para meterse en semifinales. A los dirigidos por Gastón Aparicio solo le sirve la victoria.

Este encuentro entre el Hollín y Atlético Las Flores será transmisión de FM ALPHA 91.5.

Por otra parte, en el estadio «27 de abril» del club Ferrocarril Roca, jugarán Juventud Deportiva y Juventud Unida, con ventaja deportiva para los albiverdes debido a que el equipo de la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez, terminó segundo en la tabla mientras que el conducido por Adrián Caputo quedó en el último lugar (no tiene otra opción que ganar).

La fecha de este domingo se completará con el encuentro que a las 18:30hs. disputarán en el estadio de Juventud Unida los equipos de El Taladro y Barrio Traut.

El “verde” que dirige técnicamente Gonzalo Aparicio, puede especular con el empate debido a su mejor posición en la fase clasificatoria.

A los conducidos por el D.T Dardo Pérez sólo le sirve la victoria para llegar a posicionarse dentro de los cuatro mejores del certamen oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

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