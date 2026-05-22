22 de mayo de 2026

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Ronda de entrevistas por Malvinas para escuchar: Conversamos con el Vice-comodoro Ramón Galván piloto Pucara

1 hora atrás Fm Alpha

 

FM ALPHA está realizando una serie de entrevistas hasta el 14 de junio, fecha donde se recuerda el fin del conflicto bélico por Malvinas, Georgias, Sandwich y Orcadas del Sur. En esta ocasión la entrevista estuvo centralizada en la figura del Vice Comodoro (R) VGM Ramón Galván integrante del Grupo 3 de Ataque, perteneciente a la III Brigada Aérea, con asiento en Reconquista, Santa Fe. Galván es un destacado veterano de la Fuerza Aérea Argentina que piloteó aviones fabricados en Cordoba “Pucará” durante la Guerra de Malvinas en 1982.

Como en entrevistas anteriores, acompañaron; El profesor de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Cordoba, Marcelo Siri y el florense Comodoro (R) Gonzalo Calderón.

 

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA CON EL VICE COMODORO RAMÓN GALVÁN

Recordemos que esta noche en el Salón Rojo del municipio, habrá una charla con la presencia del Veterano de Guerra de Malvinas Sergio Gonzalez a las 19 hs.

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