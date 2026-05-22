Concejo Deliberante: nueva reunión plenaria con la presencia de funcionarios del Ejecutivo

Se realizó ayer jueves una nueva reunión de Comisión Plenaria en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. El encuentro fue encabezado por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la presencia de la totalidad de los concejales de los distintos bloques políticos. En primera instancia, participaron Eduardo Zapata, secretario de Salud, y Sergio Córdoba, inspector general del Municipio, quienes brindaron información y respondieron inquietudes de los ediles sobre los temas abordados durante la jornada. Posteriormente, la reunión continuó con el tratamiento y análisis de diversos proyectos presentados en la mesa de trabajo, en el marco de la labor legislativa que lleva adelante el Cuerpo.