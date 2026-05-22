22 de mayo de 2026

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Cooperativa Eléctrica: inconvenientes con la aplicación de CELFTV

46 minutos atrás Fm Alpha

Cooperativa Eléctrica -área Futurtel- comunica a sus abonados que la aplicación de CELFTV está presentando un inconveniente general que provoca el cierre inesperado de la app en algunos dispositivos o freez de imagen. Nuestro equipo técnico ya se encuentra trabajando para resolver la situación a la mayor brevedad posible. Estaremos informando las novedades ni bien el servicio quede normalizado. Sepan disculpar las molestias ocasionadas.

Futurtel – CELFTV
Cooperativa de Electricidad de Las Flores

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