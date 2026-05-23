Malvinas: “El veterano Sergio González reescribe la historia de Poltronieri

“Váyanse ustedes que tienen hijos” fue la frase que dio vuelta al mundo. Esa frase pertenece a Osmar Poltronieri ex combatiente de Malvinas que lo condecoró, y hasta motivo a distintas organizaciones a invitarlo a dar conferencia en distintos lugares del país.

El Veterano de Guerra de Malvinas Sergio González se explayo anoche en el Salón Rojo del Municipio llegado de la mano del conductor Fernando Calles. González desacreditó absolutamente toda la transcendencia adquirida por Poltronieri, ya que estuvo cerca en el teatro de operaciones con el mismo, teniendo varios encuentros y hechos concretos del movimiento del popular soldado.

Sergio González fue integrante del Grupo Apoyo de la 3° Sección de la Compañía “B” del Regimiento de Infantería Mecanizado 6, con dicha Unidad de combate, participó de las acciones desarrolladas entre los montes Dos Hermanas y Tumbledown.

González preocupado por la espalda que le han dado en distintos medios de comunicación a nivel nacional, y hasta el mismo Ministerio de Defensa: “he ido a Telefé, me presenté porque quiero hacer una denuncia, y me dijeron que tenía que mandar un mail, y se cómo son las cosas cuando se mandan por mail, me pasó incluso en el Ministerio de Defensa, fui a La Plata al Ministerio de Educación con toda la documentación, con la intención de que manden una circular previniendo a todas las escuelas de todo el país, para advertir que donde se presente el combatiente Poltronieri que se le exija decir la verdad, pero ese día estaba en un conflicto en el Ministerio de Educación y que dijeron que no me podían atender y que tenía que hacer ese reclamo en el partido de La Matanza, yo me dirigí al Ministerio de Educación de La Plata porque ahí es donde se dirige a todos lado,… estoy agradecido a la municipalidad , hay alguien que no me dio la espalda, un amigo Fernando Calles que me dio un espacio en su programa de radio…. Sobre Malvinas; no vengo a hablar de mí, todos pasamos hambre, pasamos frio, se conocen miserias humanas, anécdotas. Por eso estoy acá, porque en este banner “Hay 11 soldados ignorados por una falacia…” como explicar y revertir 25 años de lucha y 44 años de una falsa historia oficial, un invento que viene contaminando el cerebro argentino ensuciando la causa Malvinas, ensuciando la memoria de nuestros caídos…es una falta de respeto…” Decía.

Sergio González, posee un canal virtual “Malvinas en Primera Persona Oficial”, sitio que difunde entrevistas con Veteranos de Guerra de Malvinas en YouTube y Spotify.

About The Author