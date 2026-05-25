25 de mayo de 2026

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Piden precaución a los automovilistas por los perros que descansan en los «colchones» de hojas

1 minuto atrás Fm Alpha

Con las bajas temperaturas y en plena época otoñal muchos perros en situación de calle están acostándose sobre montones de hojas para buscar refugio y un poco de calor. El Área de Cuidado Animal solicitó a quien observe un perro en estas condiciones tomarle una fotografía, compartirla en redes sociales y etiquetar al Área correspondiente. «Tal vez esa publicación sea la oportunidad que necesita para encontrar una familia, un hogar y dejar de vivir expuesto al frío y al abandono. Adoptar es amar», explicaron sus integrantes.

 

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