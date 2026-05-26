La Buena Noticia: Buenos Aires recibió un premio internacional por turismo accesible

La Ciudad de Buenos Aires volvió a posicionarse en el escenario turístico regional tras recibir un reconocimiento internacional por su trabajo en materia de accesibilidad e inclusión. La distinción fue otorgada durante una nueva edición del Foro Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), realizado en Río de Janeiro entre el 28 y el 30 de abril, donde el Ente de Turismo porteño fue premiado por el programa BA Diversa e Inclusiva. La iniciativa obtuvo el reconocimiento en la categoría Accesibilidad Turística, destacándose entre proyectos orientados a promover experiencias más inclusivas para residentes y visitantes. Además, el programa fue ganador en el segmento Destinos, dentro de la categoría Accesibilidad, en la tercera edición de los Premios Iberoamericanos de Turismo Inteligente (DTI). Desde el Ente de Turismo señalaron que el programa busca consolidar una oferta turística accesible, diversa y preparada para recibir a personas con diferentes necesidades, promoviendo condiciones equitativas para disfrutar de la actividad turística. El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, destacó que la Ciudad continúa fortaleciendo su posicionamiento regional gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado. Según explicó, este tipo de reconocimientos funcionan como un incentivo para continuar desarrollando políticas vinculadas a la innovación, la inclusión y la sostenibilidad dentro de la actividad turística. Por su parte, Eugenia Wehbe, directora general de Desarrollo Turístico del organismo, afirmó que el premio refleja el compromiso sostenido de Buenos Aires con la construcción de un turismo accesible. También remarcó la importancia de continuar trabajando junto al sector privado para fortalecer propuestas de calidad pensadas para todos los públicos. Durante el encuentro internacional, Wehbe participó como disertante en distintos paneles vinculados al desarrollo turístico y expuso sobre el rol de los eventos y festivales en la transformación de los destinos. En ese marco, compartió experiencias impulsadas por la Ciudad relacionadas con la organización de encuentros masivos como herramientas para potenciar el turismo y ampliar la proyección internacional del destino.

Fuente: Diario El Litoral

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