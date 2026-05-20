20 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

«No fue un accidente»: a 7 años de la Masacre de Monte

37 minutos atrás Fm Alpha
(Fuente: Infomonte) Este 20 de mayo se cumplen siete años de la «Masacre de Monte», uno de los casos de violencia institucional más conmocionantes de la Argentina. La tragedia ocurrió durante la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando una persecución policial terminó con la muerte de Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez. Los jóvenes viajaban en un Fiat 147 cuando comenzaron a ser perseguidos por móviles de la Policía Bonaerense. Según comprobó luego la Justicia, durante la persecución hubo disparos policiales antes de que el vehículo impactara contra un acoplado estacionado. Rocío Quagliarello fue la única sobreviviente. Con el avance de la investigación también se descubrieron maniobras de encubrimiento y falsificación de pruebas. En 2023, cuatro policías fueron condenados por el hecho: dos recibieron prisión perpetua y otros dos penas de 15 años. A siete años de aquella madrugada, San Miguel del Monte continúa recordando a las víctimas y reclamando memoria y justicia. Cada aniversario vuelve a unir a familiares, amigos y vecinos bajo una misma consigna: que nunca más vuelva a repetirse una tragedia así.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Picardía criolla: “Vendía secadores de ropa solar y entregaba una soga”

3 días atrás Fm Alpha

Avistaron crías de gato montés en Fortín Olavarría

2 semanas atrás Fm Alpha

Fuga de preso-paradoja: El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen

2 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Cooperativa Eléctrica llevará a cabo una jornada sobre «Balance Social Cooperativo-Primeros Pasos»

40 segundos atrás Fm Alpha

«No fue un accidente»: a 7 años de la Masacre de Monte

37 minutos atrás Fm Alpha

Agradecimiento infinito: se logró conseguir el medicamento solicitado

1 hora atrás Fm Alpha

Torneo Pre-Federal: El Taladro se la juega en Saladillo

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.