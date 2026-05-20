«No fue un accidente»: a 7 años de la Masacre de Monte

(Fuente: Infomonte) Este 20 de mayo se cumplen siete años de la «Masacre de Monte», uno de los casos de violencia institucional más conmocionantes de la Argentina. La tragedia ocurrió durante la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando una persecución policial terminó con la muerte de Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez. Los jóvenes viajaban en un Fiat 147 cuando comenzaron a ser perseguidos por móviles de la Policía Bonaerense. Según comprobó luego la Justicia, durante la persecución hubo disparos policiales antes de que el vehículo impactara contra un acoplado estacionado. Rocío Quagliarello fue la única sobreviviente. Con el avance de la investigación también se descubrieron maniobras de encubrimiento y falsificación de pruebas. En 2023, cuatro policías fueron condenados por el hecho: dos recibieron prisión perpetua y otros dos penas de 15 años. A siete años de aquella madrugada, San Miguel del Monte continúa recordando a las víctimas y reclamando memoria y justicia. Cada aniversario vuelve a unir a familiares, amigos y vecinos bajo una misma consigna: que nunca más vuelva a repetirse una tragedia así.