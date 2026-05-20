20 de mayo de 2026

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Cooperativa Eléctrica llevará a cabo una jornada sobre «Balance Social Cooperativo-Primeros Pasos»

2 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores invita a sus asociados a participar de la presentación de la Jornada Presencial “El Balance Social Cooperativo – Primeros Pasos”, organizada junto al Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. La misma se llevará a cabo este viernes 22 de mayo a partir de las 8:30hs. en la sede del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, cito en Pueblos Originarios 480. El encuentro contará con la presencia de autoridades locales y representantes de Cooperativas de la región.

 

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