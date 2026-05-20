Furor por el álbum del Mundial: «Es casi imposible de conseguir»

La escasez del álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 también se da en nuestra ciudad. La 91.5 hizo un relevamiento por los kioscos más conocidos. «Los sobres de figuritas se venden pero no hay dónde pegarlos», sostuvo la propietaria de un comercio de la Avda. San Martín al 500. «Lo cierto es que el distribuidor nos entrega muy pocos y se venden al instante. La gente -chicos y grandes- viene y pregunta todo el tiempo. A esta altura no sabemos qué decir porque la demanda es realmente grande», afirmó luego. La «fiebre» mundialista parece haberse desatado hace quince días y el entusiasmo por llenar el álbum moviliza a todos. «Hace un par de semanas disponíamos de stock suficiente para abastecer a los clientes. Ahora prácticamente es imposible de conseguir. Lo que nos dicen es que la empresa Panini detuvo la producción de sus otros productos para tratar de satisfacer a los que quieren el álbum», subrayó finalmente.

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