Agradecimiento infinito: se logró conseguir el medicamento solicitado

Familiares de la persona que requería de manera urgente una medicación confirmaron hace instantes a FM Alpha que el mismo pudo ser conseguido. «Se desea expresar el más profundo y sincero agradecimiento a toda la querida comunidad de Las Flores, así como a cada uno de los medios de comunicación locales que de manera desinteresada abrieron sus puertas y tendieron su mano para difundir un pedido solidario urgente», indica parte del texto. «Frente a la necesidad imperiosa de conseguir la medicación Denosumab para que una persona pudiera continuar con su tratamiento de salud, la respuesta recibida fue una muestra conmovedora de empatía, calidez y profundidad humana», continúa luego la misiva.

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