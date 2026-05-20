20 de mayo de 2026

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Torneo Apertura: se conoció el programa completo de partidos rumbo a las semifinales

4 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la fase de playoffs del Torneo Apertura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En Primera División -a partido único-, el próximo domingo a las 14hs. en el estadio del CEF Nro.6 se enfrentarán El Hollín-Atlético mientras que a las 16hs. en el estadio «27 de abril» jugarán Juventud Deportiva-Juventud Unida. Finalmente, a las 18:30hs. en cancha de Juventud Unida se verán las caras El Taladro y Barrio Traut. Por haber culminado arriba de su rival en la tabla de posiciones, El Hollín, Juventud Deportiva y El Taladro pasarán a semifinales con el empate. Vale mencionar que, al haber culminado primero en la fase regular, Ferro se sumará en la siguiente instancia.

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