En el baño La Perla de 11 compusiste La Balsa

A 54 años del fallecimiento del José Alberto Iglesias, Tanguito. La frase se convirtió en una leyenda del rock argentino, ya que al decirlo en singular, cuestionaba la coautoría del tema que Litto Nebbia lo insertó popularmente y lo hizo famoso. De hecho, dicha frase invocada en el título, fue expresada por el músico Javier Martinez (batería y cantante de la banda Manal), quien la grabó como introducción en un disco póstumo de Tanguito editado en 1973

Tanguito pierde la vida

A los 26 años muere José Alberto Iglesias, Tanguito. Había nacido en Caseros, en 1945, y fue un pionero del rock argentino. Con Litto Nebbia fue autor de “La balsa”, canción que, interpretada por Los Gatos, es considerada un hito decisivo en el desarrollo del rock en castellano. La canción se comenzó a componer en el bar La Perla. Estuvo detenido en la cárcel de Villa Devoto y pasó por el neuropsiquiátrico Borda, donde para tratarlo de sus adicciones lo sometieron a electroshocks. Días antes de morir, la Justicia lo declaró demente y quedó recluido en una Unidad Penitenciaria dentro del Borda. El 19 de mayo de 1972 se fugó y llegó a la estación Palermo del Ferrocarril San Martín, donde quiso tomar un tren a Caseros. Cayó y murió arrollado en el Puente Pacífico. Las circunstancias de su muerte nunca se investigaron. Su vida fue llevada al cine en 1993 con Tango Feroz: la leyenda de Tanguito, la ópera prima de Marcelo Piñeyro.

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