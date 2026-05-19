19 de mayo de 2026

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Fútbol Senior: victorias de Barrio Traut, Bandera Blanca y Juventud Deportiva

12 minutos atrás Fm Alpha

(foto Barrio Traut) Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 8 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Gorchs 1 (Villalba)-El Taladro 1 (Luna), Toque Toque 2 (Delgado-Tilibetti)-Barrio Traut 4 (Altuna, Izquierdo, Marquez y Vera), Los Amigos 1 (Crego)-Construcciones Landa (Alesson), Rosas 0-Avellaneda 1 (Carballo), El Bosque 2 (Altamirano y Suárez)-Bandera Blanca 5 (3 Gioiosa, Ocampo y Tandi), Dep. Cacharí 2 (Logiuratto y Reyno)-Porteño (Cacharí) 1 (Ripa), El Hollín 2 (Navarro y Llamas)-Atlético 2 (Castaño y Barrere) y Juventud Unida 0- Juventud Deportiva 1 (Giúdice). La próxima fecha se jugará el domingo 24 de mayo y será el inicio de la llave de Cuartos de Final (partidos de ida).

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