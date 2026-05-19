El Centro de Formación Laboral 402 participó de una jornada con alumnos del Plan FINES

El equipo Directivo del Centro de Formación Laboral 402-UPCNBA Las Flores, conformado por su director Juan Pablo Falasco, su secretario Rubén Heit y su regente Marianela Lara, concurrió días pasados a una jornada con alumnos y alumnas del FINES – Secundaria para adultos dependiente de la DEJAYAM DGCYE (Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores). En esta oportunidad la jornada consistió en informar a los estudiantes sobre el funcionamiento del Centro y principalmente sobre la variedad de cursos que posee el catálogo que brinda el Instituto Provincial de Formación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los cuales cuentan con certificación oficial, son gratuitos y abiertos a toda la comunidad. En esta ocasión se comenzó a trabajar y a diagramar institucionalmente los pasos a seguir contando con la opinión del alumnado para que de está manera se pueda articular la oferta educativa de los cursos con los alumnos del FINES que deseen capacitarse para obtener una salida laboral priorizando siempre la culminación de sus estudios secundarios. El FINES Las Flores cuenta con dos sedes, una en la Escuela Primaria 1 y la segunda en Escuela Primaria 2. Posee una matrícula total de 200 estudiantes y 40 docentes. Dicho programa es llevado adelante por la Coordinadora Distrital Florencia Panattieri y el tutor de Trayectorias Educativas, Eduardo Patronelli, quienes en todo momento se mostraron predispuestos para avanzar con los proyectos que ambas instituciones tienen en común.

About The Author