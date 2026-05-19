BM – Martes 19 de mayo

ACTO OFICIAL DEL 25 DE MAYO La Municipalidad de Las Flores invita a la comunidad a participar del Acto Oficial en conmemoración del 216° Aniversario de la Revolución de Mayo. El acto se llevará a cabo el próximo lunes 25 a las 10:30 horas en la Plaza de las Provincias, ubicada sobre Av. 17 de Octubre entre Santa Fe y Catamarca, en el Barrio 25 de Mayo. Se contará con la presencia de autoridades municipales, instituciones educativas, representantes de entidades intermedias y vecinos de la comunidad.

TALLER DE COMPOSTAJE ABIERTO A LA COMUNIDAD Y CURSO DOCENTE SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA A través de las Secretarías de Desarrollo Humano; Producción, Turismo y Ambiente; Educación y Cultura, se invita a las capacitaciones sobre Soberanía Alimentaria y Compostaje que serán brindadas en nuestra ciudad por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Se llevarán adelante el próximo jueves 28 de mayo en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem). A las 11 horas se dictará el Taller de Compost que es abierto a toda la comunidad y que se realiza en el marco del Mes del Compostaje. Finalizada la capacitación se hará entrega de composteras a quienes participen. El formulario de inscripción es el siguiente: https://forms.gle/mP7VVEMi9BjreVWz5. De 14 a 17 horas tendrá lugar la primera clase (único encuentro presencial) de la Formación Docente “Construyendo Soberanía Alimentaria en la Escuela”. Está dirigido a docentes del sistema educativo provincial de todos los niveles y modalidades y da un puntaje de 0,11. El curso es de modalidad virtual y asincrónica; consta de 10 clases y tiene 3 módulos (huerta, compostaje y alimentación saludable). Los cupos son limitados. La inscripción se hace mediante el formulario https://forms.gle/2w2NEdCimNou1f7k8

SE VIENE EL TERCER ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES El sábado 6 de junio a partir de las 15 horas en el Salón Rojo, se llevará a cabo el Tercer Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores. Dentro del cronograma están contempladas presentaciones de libros, rondas de lectura, espacios de venta, además de charlas temáticas en referencia a la literatura y también un show musical para cerrar la noche. El evento tiene como objetivo ser un lugar donde encontrarse a compartir ideas, experiencias y potenciar las actividades que contribuyan a reafirmar la cultura abrazando la palabra, tal como lo hicieron Bioy Casares, Silvina Ocampo y hasta Borges, quienes, además de otros, eligieron a Las Flores para crear algunas de sus grandes obras. Se recuerda que estas actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad que desee disfrutarlas.

TAEKWON DO: DESTACADA PRESENTACIÓN DE JUVENTUD UNIDA EN CAPILLA DEL SEÑOR La Secretaría de Deportes felicita a la delegación de Taekwon Do Asociación Argentina Juventud Unida, a cargo de José Gutiérrez, que tuvo un muy buen desempeño en la 14° edición del Encuentro Deportivo que se desarrolló en Capilla del Señor. El evento reunió 100 competidores, donde los florenses reflejaron el gran nivel técnico y el constante trabajo, alcanzando los siguientes resultados: Noa Guaini (Cinturón Amarillo): oro en Lucha y en Forma; Santiago Guaini (Cinturón Blanco Punta Amarillo): plata en Lucha y oro en Forma; Teo Lejarza (Cinturón Blanco Punta Amarillo): Oro en Lucha y Plata en Forma; Soledad Raineri (Cinturón Blanco Punta Amarillo): oro en Lucha y en Forma; Tomás Rivas (Cinturón Blanco): Oro en Lucha y en Forma; Francisco Stuer (Cinturón Blanco Punta Amarillo): oro en Forma y bronce en Lucha; y José Gutiérrez (Cinturón Negro I Dan): plata en Forma y en Lucha.

El torneo no solo se destacó en el plano competitivo, sino también en el humano, ya que los jóvenes deportistas estuvieron acompañados por un gran marco de padres, familiares y público en general, quienes brindaron su apoyo desde las tribunas, transformando la jornada en una verdadera fiesta del deporte y la familia. Con estos logros, Taekwondo Juventud Unida reafirma su compromiso con la formación de atletas locales, dejando una vez más el nombre de Las Flores en lo más alto de la región.

TAEKWON DO: GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA GENERAL SAN MARTÍN La Secretaría de Deportes hace mención a los exámenes que realizaron los grupos de Taekwon Do, pertenecientes a los instructores florenses Cristian Amatriain (V Dan Internacional) y Alejandro Menant (III Dan Internacional). Los taekwondistas se concentraron el pasado sábado en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, donde más de 40 alumnos avanzaron a su siguiente graduación de Gups, bajo la supervisión del Gran Maestro Julio Penayo (IV Dan Internacional), responsable de la Escuela General San Martín que funciona en Buenos Aires. Se vivió una excelente jornada, en la cual los deportistas demostraron sus destrezas y habilidades, celebrándose no sólo otra graduación, sino el comienzo de una nueva etapa.

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