Mañana Facundo Pier graba la segunda ronda en canal 13

En comunicación vía whatsapp en el día de ayer, Facundo Pier nos mandó el cálido mensaje por su nueva participación.

“El miércoles grabo la segunda ronda de “mi sueño” por canal 13, no sé el día que va a salir el programa, tal vez la semana entrante, hay que estar atento, no puedo contar el resultado sea bueno o no, igual siempre es bueno estar, la experiencia siempre es buena…Estoy muy feliz y muy contento del momento que estoy pasando, gracias por el apoyo…” Contaba muy contento a la 91.5

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