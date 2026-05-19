Prof. Fabricio Illeras: «Estamos transitando una semana de mucha actividad»

El director de la Escuela de Educación Artística Nro. 1 «María de las Nieves Alonso» se refirió este martes en la 91.5 a la Semana de las Escuelas de Educación Artística que se viene llevando a cabo desde el lunes 18 culminando el próximo viernes 22 siempre en la sede de Avda. Gral Paz. «Sí, estamos transitando una semana activa con muchas cosas que nuestros alumnos (niños, niñas y adolescentes) están realizando en los diversos talleres. Son más que nada jornadas de apertura a la comunidad desde nuestra Escuela que es de gestión estatal», afirmó Illeras. Sobre el cronograma de los próximos días, el docente explicó que «este miércoles mostraremos, a través de nuestro Taller de Medios Audiovisuales una producción de material con los avances que la Escuela realiza mientras que el viernes habrá una clase abierta de Danzas Urbanas. Por supuesto que los esperamos a todos».

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